باكستان تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع جماعة «تحريك طالبان»

أعلن وزير الإعلام الباكستانى فؤاد تشودري أن الحكومة الباكستانية وجماعة "تحريك طالبان باكستان" المحظور نشاطها، توصلتا إلى إتفاق لوقف تام لإطلاق النار بين الجانبين.



وقال وزير الإعلام الباكستاني في تصريحات صحفية نشرت اليوم " إن المحادثات بين الحكومة وهذه الجماعة المحظورة أجريت تمشياً مع الدستور".



وتابع الوزير الباكستاني " إنه بموجب هذا الاتفاق، فإن وقف إطلاق النار سيكون تاماُ، وسيتم تمديده وفقاً لدرجة التقدم في المفاوضات بين الجانبين".



تجدر الإشارة إلى أن جماعة " تحريك طالبان باكستان" تنشط في العديد من مناطق باكستان منذ عام 2007، وهي المسئولة عن العديد من الهجمات التي نفذت في باكستان.