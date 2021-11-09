تبون: الجزائر لن تتسامح مع أى تدخل فى شؤونها الداخلية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر في علاقاتها الثنائية مع شركائها الأوروبيين، لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، شدد تبون على أهمية إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة السيادية بين الدول.

وقال خلال افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة: "في علاقاتنا الثنائية مع شركائنا الأوروبيين، لن تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية وستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول".

وكان تبون قد وجه نهاية أكتوبر الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق "نظرة سيادية" و"مقاربة رابح ـ رابح".

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي في الجزائر البروفيسور كمال صنهاجي، إن الموجة الرابعة لوباء كورونا ستصل إلى الجزائر "بلا هوادة".

وأوصى صنهاجي في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بضرورة تلقي الجرعة الثالثة بالنسبة للأشخاص الملقحين منذ 6 أشهر لأن المناعة تميل إلى الانخفاض مع مرور الوقت.

وتحدث عن الآثار الإيجابية للجرعة الثالثة من اللقاح التي تمكن حسب رأيه من تجنب خطورة المرض وتقليل عدد الحالات الخطيرة بل حتى الموت.

ودعا الجزائريين إلى التلقيح في أقرب وقت ضد كوفيد-19 للاستفادة من الأمن الجماعي وحماية الأشخاص الضعفاء والعودة إلى الحياة العادية.

وأكد على أن التلقيح يجب أن يكون فوريا إذا أردت الجزائر تخفيف الآثار الضارة للموجة الرابعة الحتمية في هذا الشتاء.

وأوضح أن هذه الدعوة من أجل اللقاح الفوري راجعة إلى أن أثر اللقاح لا يلاحظ إلا ابتداء من شهر واحد وحتى أكثر بعد أخذه.