الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مفوضية اللاجئين: 50% نسبة متلقى لقاح كورونا فى المخيمات بالأردن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري أن نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في الأردن بلغت 50%، ونحو 35% بين اللاجئين المؤهلين خارج المخيمات.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال: "الأردن من أوائل الدول التي قدمت اللقاح المضاد لكورونا للاجئين مجانا".

 

وأضاف: "المفوضية قدمت مساحة كافية في مركز التسجيل التابع لها لتخصيصها لتطعيم اللاجئين المؤهلين ضد كورونا لزيادة أعداد متلقي اللقاح، وأن أكثر من ألف لاجئ يزور المركز في اليوم الواحد".

 

وتابع: "من المقرر افتتاح مواقع أخرى للتطعيم في مراكز أخرى مشابهة في عدة محافظات منها إربد والمفرق".

 

وبدأت المفوضية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حملة تطعيم ضد كورونا، حيث توجد محطة متنقلة في مركز التسجيل التابع للمفوضية في خلدا بعمان، لتمكين اللاجئين غير الملقحين من التسجيل والحصول على اللقاح عند زيارة مركز التسجيل.

 

ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 758158 لاجئا بينهم 670748 لاجئا سوريا مسجلا، و66526 لاجئا عراقيا، و12760 لاجئا يمنيا، و5984 لاجئا سودانيا، و688 لاجئا صوماليا و1452 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

 

ويعيش 82.8% من اللاجئين في مدن أردنية، بينما 17.2% منهم في 3 مخيمات هي "الزعتري" أكبر مخيم للاجئين السوريين، و"الأزرق" و"مريجيب الفهود" الإماراتي الأردني.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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