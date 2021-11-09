الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة

الشبورة
الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وأهابت إدارة المرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامتهم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يسود اليوم الثلاثاء نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب البلاد - لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.

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وائل لطفي

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