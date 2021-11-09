عوض تاج الدين: الدولة تستهدف الوصول إلى تطعيم 40 مليون بنهاية شهر ديسمبر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية، أن الدولة تستهدف الوصول إلى تطعيم 40 مليون بنهاية شهر ديسمبر المقبل خاصة مع تدفق اللقاحات الموجودة بفيروس كورونا، بما يغطى جميع المصريين.



وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الناس" الفضائية، إنه تم الوصول إلى " أكثر من 32 مليون جرعة منهم حوالى 11 مليون مواطن حصل على الجرعتين".



وأشار إلى أن البداية كانت في الفئة الأولى بالتطعيمات مثل طلاب الجامعات، وطلاب الثانوية العامة واستكمال إعطاء اللقاحات لجميع الفئات التي لم تحصل على المصل.



وبشأن تطبيق قرار منع غير الحاصلين على اللقاحات من دخول مصالح الحكومة، قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن :"القرار يحمى الموظفين ويحد من انتشار المرض ويحمى العاملين وهو قرار مجتمعي مهم ووقائي يحمي الجميع وكل المؤسسات الحكومية ستلتزم بهذا القرار وكله لصالح المواطنين والبلد".



وأضاف عوض تاج الدين أن الدولة جاهزة لتطبيق قرار منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 522 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283747.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 54 حالة جديدة.



وذكرت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 338414، من ضمنها 283747 حالة تم شفاؤها، و19130 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335"، ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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