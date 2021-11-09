ليلة إبداعية لمروان خورى وفايا يونان تلامس مشاعر جمهور مهرجان الموسيقى (صور)

يواصل ماراثون مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30 لتنقضى الأمسية الثامنة من ليالي الطرب، وتحمل نسمات فنية من جبال الشام، حيث شهد مسرح النافورة ملامح من الهامات متعدد المواهب النجم اللبناني مروان خوري الذي قدم تحية لمصر، وأكد أنها قبلة الفنانين.

مروان خورى

ثم تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بنخبة من أعماله الخاصة منها «يا رب، مهلًا على قلبي، أكبر أناني، كل القصايد، حط النقط، لو، قصر الشوق،كمل حياتك ، الدلعونا، بتمون، مغرم»، إلى جانب باقة من أعمال زمن الفن الجميل الطرب منها «هوا يا هوا ، هان الود».

مروان خورى

مروان خورى

مروان خورى

مروان خورى

قبله وجهت السورية فايا يونان التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وقدمت الشكر للدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا، والقائمين على المهرجان، وبصوت دافئ لامست مشاعر الجمهور بعدد من أعمالها منها «غن ، مثل اليوم ، يا ليته يعلم ، يا قاتلي ، فى الطريق إليك، أحب يديك»، إلى جانب «يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش، وحياتك يا حبيبي لسيد مكاوي، وحشتني لسعاد محمد».

كما طوع الدكتور ماجد سرور آلة القانون لعزف مؤلفة غربية كلاسيكية (تشاردس) للموسيقار الإيطالي فيتوريو مونتي، ولحن أغنية عيناك ليال صيفية للراحل الدكتور جمال سلامة.

المايسترو مصطفى حلمي

وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا لفرقة سداسي شرارة بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة، تضمن مختارات من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة.

وشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، بمشاركة المطربين محمود عبد الحميد، وعصام محمود، وريم حمدي، وسمية وجدي، وعبير أمين، وتامر عبد النبي.

كما قدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلًا لكورال ذوي القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت همام، وضم الحفل مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هي: «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، عمان، والأردن».