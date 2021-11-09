الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إطلاق اسم جيهان السادات على قاعة السيدات بنادى الجمهورية بشبين الكوم

جيهان السادات
جيهان السادات

تم إطلاق اسم جيهان السادات على قاعة السيدات بنادي الجمهورية بشبين الكوم في محافظة المنوفية؛ تخليدا لذكراها، ومن المقرر أن يفتتح النادي قاعة جيهان السادات مساء الثلاثاء.

 

من جانبه قال النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم وعضو مجلس النواب، إن نادي الجمهورية وباعتباره النادي الأعرق والأكبر في محافظة المنوفية يتشرف بتخليد اسم رمز وطني كبير مثل جيهان السادات التي تركت بصمات تاريخية وكانت شريكة نجاح بارزة مع زوجها الزعيم الراحل أنور السادات ابن المنوفية، ومنحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسام الكمال تكريما لمشوارها الحافل.

 

وأضاف "الخشن"، في تصريحات له، أن جيهان السادات قدمت للمنوفية الكثير وكانت رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية في سبعينات القرن الماضي.

 

وأشار "الخشن" إلى أن النادي أنشأ أول قاعة مخصصة للسيدات ولم يجد أفضل من اسم جيهان السادات لإطلاق اسمها على تلك القاعة الحديثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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