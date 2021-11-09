تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب البلاد - لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.



كما تسود شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 19

وادى النطرون 27 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 24 18

السلوم 26 15

سيوة 26 14

بورسعيد 27 22

دمياط 28 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 20

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 11

نويبع 30 22

طابا 29 20

كاترين 27 12

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 20

الفيوم 30 17

بنى سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 34 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبوسمبل 34 21

الوادى الجديد 34 15

شلاتين 31 20

أبو رماد 29 20

حلايب 28 22

رأس حدربة 28 22

