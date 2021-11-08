«معلول حط الزغلول».. مدحت شلبي يهاجم «متحدث الزمالك»

استنكر الإعلامي مدحت شلبي بيان المتحدث باسم الزمالك، قائلا إذا قال إني متحيز أحترمه وأرد عليه، بأني قلت مليون جملة تشجيعا للزمالك وأطبطب عليه، وقلت الشاطر اللي يضحك في آخر الدوري، لكن أن يقول المتحدث الرسمي المحترم كلام ميدخلش البيوت، مينفعش.

وأكد مدحت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن جملته «معلول حط الزغلول» سبق وقالها وليست هذه المرة الأولى، لكن لم يقف أحد عندها لأن النتيجة لم تكن قاسية مثل هذه المرة.