الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدمن أكتوبر هرب من المصحة وأنهى حياته بسرنجة بودرة

مدمن
مدمن

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور علي جثة شاب ثلاثيني في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، أن المتوفي مدمن المواد المخدرة وكان محجوزا داخل مصحة لعلاج الإدمان.

 

كما كشفت التحريات أنه في يوم الوفاة استطاع الهروب من المصحة وقام بشراء مخدر البودرة وسرنجة وجلس يتعاطى المواد المخدرة ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ذلك بسبب جرعة زائدة، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى.

 

البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقأة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة "أيمن خ" شاب في العقد الثالث من عمره، وبجواره سرنجة وبقايا مواد مخدرة، وبالفحص تبين أن المتوفي كان محجوزا داخل مصحة لعلاج الإدمان ويوم الوفاة استطاع الهرب من المصحة وقام بشراء مخدر البودرة وسرنجة وجلس يتعاطي المواد المخدرة ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ذلك بسبب جرعة زائدة، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

اوڤر دوس مدمن مصحة أكتوبر

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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