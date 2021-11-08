تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بأسيوط

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تخفيض درجات الحد الأدني للقبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسي 2021/ 2022، بمراكز صدفا والفتح والبدارى، وفق المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن درجات الحد الأدنى لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني «صناعي، تجاري».



جاء ذلك بناء على عدد الطلاب والكثافة بالمدارس، واستجابة لرغبات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول

ومن جانبه، أشار محافظ أسيوط، إلى إنه تقرر النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول ببعض المدارس للمرة الثانية، حيث تم تخفيض الحد الادنى للقبول بمدرسة صدفا الثانوية التجارية المشتركة ليتم قبول عدد 50 طالبة و100 طالب، كحد أقصى، من الأعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية، وبالنسبة لمدرسة أولاد إلياس الثانوية التجارية المشتركة يتم قبول عدد 25 طالبة و50 طالبًا كحد أقصى، من الأعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية وبالنسبة لمدرسة بدر الثانوية الصناعية بنين بالفتح، فيتم قبول عدد 100 طالب، من الأعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية، وبالنسبة لمدرسة البدارى الثانوية الصناعية فيتم قبول عدد 100 طالب، من الاعلى مجموع والأقل سن فوق الكثافة الحالية.

وفي سياق متصل، جدد محافظ أسيوط، مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية، للمحافظة للعام المالي «2022 – 2023»، والخطة متوسطة الأجل «2022 – 2025»، حتى يتسنَ إدراج تلك التعديلات في الخطة، تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.

جلسات للتشاور

وأضاف أنه من المقرر أن تعقد جلسة التشاور لمركز ساحل سليم، غدًا الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة ساحل سليم وستعقد جلسة التشاور لمركز أبوتيج يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة صدفا يوم الخميس 11 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير، وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة أبنوب يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز شباب أبنوب.