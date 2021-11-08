الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بأغنية «هوا يا هوا».. مروان خوري يتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية

مروان خوري من حفل
مروان خوري من حفل مهرجان الموسيقى العربية

بدأ، منذ قليل، حفل النجم اللبناني مروان خوري على خشبة مسرح النافورة الجديدة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دروته الـ30، والذي تنظمة دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وبدأ «خوري» حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية «هوا ياهوا»، ثم قدّم بعدها عدد من الاغاني الشهيرة منها: «يارب، مهلا على قلبي، كل القصائد، أكبر أناني، حط النقط، مغرم، بتمون، لما انت ناوي، لو»، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

ذوي القدرات الخاصة على المسرح الخارجي

فيما قدم مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، حفلا لكورال ذوي القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت همام، ويضم مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة، في تمام السابعة مساء اليوم على المسرح الخارجي.

 

الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هم: «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان».

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبان مع هذا الحدث الضخم، وجميع الحفلات تبدأ في تمام الثامنة مساء، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبداللطيف وعاصم السيد.

الفنان مروان خوري مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية النجم اللبناني مروان خورى الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية مروان خوري

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وائل لطفي

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