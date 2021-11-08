الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

روسيا تنتج أكثر من 1100 مروحية خلال الفترة من 2021 إلى 2025

المروحيات الروسية
المروحيات الروسية

قال أندريه بوجينسكي رئيس شركة المروحيات الروسية إن الشركة المملوكة للدولة ستنتج أكثر من 1100 مروحية خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وأضاف بوجينسكي - نقلا عن وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الاثنين - "نخطط لتوسيع مؤشراتنا الرئيسية في غضون السنوات الخمس المقبلة ،ونهدف إلى تصنيع أكثر من 1100 مروحية وبيعها في الأسواق المحلية والأجنبية في 2021-2025 ، وستتجاوز حصة المنتجات المدنية 50٪ بحلول عام 2023".
وأشار إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية أنتجت الشركة القابضة 865 طائرة هليكوبتر بمحركات توربينية غازية وباعتها في الأسواق المحلية والأجنبية .
وأوضح “في رأيي، نحن نحتل حاليًا المرتبة الثانية في العالم من حيث إنتاج وبيع المروحيات، وأن الشركة القابضة قادرة على تصنيع حوالي 360 مروحية سنويا”.

روسيا مروحية خلال مروحيات موسكو

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