الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رئيس أرمينيا يؤيد تواجد قوات حفظ السلام الروسية فى كاراباخ

أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان

قال الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم الإثنين، إن تواجد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورنو-كاراباخ أصبح ذا أهمية قصوى للحفاظ على السلام في المنطقة، وينبغي أن يستمر هذا الحضور الروسي حتى بعد انتهاء الأزمة الجارية.
وأضاف سركيسيان، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "قوات الجيش الروسي تتواجد في تلك المنطقة منذ عقود بل قرون، ويعتبر تواجدهم ذي أهمية قصوى... ما تفعله قوات حفظ السلام يصنع فارقًا هائلًا فيما يخص السياسات الإقليمية وكذلك المحادثات المحتملة حول الأوضاع في كاراباخ بجانب مستقبل المنطقة وإبعاد الحرب عنها".
وتابع سركيسيان: "ينبغي أن أستغل هذه الفرصة وأتقدم بالشكر للجنود في صفوف قوات الجيش الروسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذه مثل هذا القرار الصعب".
يذكر أن منطقة ناجورنو-كاراباخ اندلعت فيها اشتباكات منذ يوم 27 سبتمبر 2020 بين أذربيجان وأرمينيا ضمن نزاع البلدين على تلك المنطقة، وفي 9 نوفمبر 2020 وقع رؤساء أذربيجان وأرمينيا وروسيا بيانًا مشتركًا لإيقاف إطلاق النار بشكل كامل في المنطقة وتوقف تقدم قوات أذربيجان وأرمينيا وتدخل قوات حفظ السلام الروسية على خط الاشتباك.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف الشهر أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من الإقليم، ومن بين بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في كاراباخ، وتضم هذه القوات 1960 عسكريًا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة من المعدات العسكرية.

موسكو حفظ السلام الروسية قوات حفظ السلام أرمينيا قرة باخ روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

جهود مكثفة لضبط سائق تحرش بفتاة فى التجمع الخامس

«طولها 3 أمتار».. تفاصيل العثور على «عروس بحر» نافقة في مياه سفاجا

تراجع الحوادث ولقاءات البنك الدولى.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية