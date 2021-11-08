رئيس أرمينيا يؤيد تواجد قوات حفظ السلام الروسية فى كاراباخ

قال الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم الإثنين، إن تواجد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورنو-كاراباخ أصبح ذا أهمية قصوى للحفاظ على السلام في المنطقة، وينبغي أن يستمر هذا الحضور الروسي حتى بعد انتهاء الأزمة الجارية.

وأضاف سركيسيان، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "قوات الجيش الروسي تتواجد في تلك المنطقة منذ عقود بل قرون، ويعتبر تواجدهم ذي أهمية قصوى... ما تفعله قوات حفظ السلام يصنع فارقًا هائلًا فيما يخص السياسات الإقليمية وكذلك المحادثات المحتملة حول الأوضاع في كاراباخ بجانب مستقبل المنطقة وإبعاد الحرب عنها".

وتابع سركيسيان: "ينبغي أن أستغل هذه الفرصة وأتقدم بالشكر للجنود في صفوف قوات الجيش الروسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذه مثل هذا القرار الصعب".

يذكر أن منطقة ناجورنو-كاراباخ اندلعت فيها اشتباكات منذ يوم 27 سبتمبر 2020 بين أذربيجان وأرمينيا ضمن نزاع البلدين على تلك المنطقة، وفي 9 نوفمبر 2020 وقع رؤساء أذربيجان وأرمينيا وروسيا بيانًا مشتركًا لإيقاف إطلاق النار بشكل كامل في المنطقة وتوقف تقدم قوات أذربيجان وأرمينيا وتدخل قوات حفظ السلام الروسية على خط الاشتباك.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف الشهر أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من الإقليم، ومن بين بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في كاراباخ، وتضم هذه القوات 1960 عسكريًا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة من المعدات العسكرية.