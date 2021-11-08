الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع الحوادث ولقاءات البنك الدولى.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الاثنين، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع ميرزا حسن، عميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي بالبنك الدولي لمصر والدول العربية؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

https://www.dostor.org/3620569
سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدفعة الثانية من المراكز  النموذجية المتنقلة  تقدم كافة خدمات السجل المدني بعدد 20 مركز أحوال مدنية متنقل، لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع فى نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين،

https://www.dostor.org/3620856
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين، في فعاليات الملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، والذي نظمته شركة سى اس ار ايجيبت تحت عنوان “الاستدامة من التبنّي إلى التوطين.. الطريق للتعافي"، بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

https://www.dostor.org/3621154
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للدول العربية بلغت 639 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 848.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره  209.6 مليون دولار بنسبة 24.6%.

https://www.dostor.org/3621059
سجلت مصروفات الدولة ارتفاعًا إلى حدود 261.1 مليار جنيه خلال شهرى يونيو ويوليو من العام المالى الحالى 2021-2022، مقابل 218.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43 مليار جنيه، بنسبة 19.7%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3621025

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تخفيض مصر وارداتها الشهرية من المنتجات الغذائية بنسبة 33%، لتسجل 696 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 1.039 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 343 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3620963
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2020.

https://www.dostor.org/3620787

التخطيط الدكتورة هالة السعيد البنك الدولي حياة كريمه الاحصاء

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وائل لطفي

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