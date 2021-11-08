إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الميراث بشبين القناطر

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب خلافات بينهما على الإرث ووجود قضايا بينهم متداولة بالقضاء، وتعدى كل منهم على الآخر وإحداث ما بهم من إصابات، جرى ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من عمليات إدارة النجدة، بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بمنطقة كفر شبين دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من طرف أول "أسامة ع ح"، 54 سنة، محام، مصاب بجرح متهتك باليد اليسرى واشتباه قطع بالأوتار القابضة وكسر بأحد الأسنان العلوية، ونجله "زياد أ ع"، 15 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعى بالبطن جرى نقلهما لمستشفى الشاملة بشبين القناطر وجرى تحويلهما لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج، وطرف ثان "شقيق الأول "تامر ع ح"، 44 سنة، فنى تشغيل بشركة المياه، مصاب بجرح قطعى بالسبابة باليد اليمنى، وزوجته "هناء ع ا"، 43 سنة، مهندسة كهرباء حرة، مصابة بجرح قطعى بأصبع باليد اليسرى، وجرح سطحى وكدمة أسفل العين، ونجلتهما "هدى ت ع"، 13 سنة، طالبة، مصابة بسحجات باليد اليسرى والصدر، جرى نقلهم لمستشفى الشاملة وتصرح لهم بالخروج عقب تقديم العلاج.

وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات سابق بينهم على الإرث ووجود قضايا بينهم متداولة بالمحاكم، لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.