الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يبث رسائل للمستهلكين من خلال الهواتف الذكية

حماية المستهلك
حماية المستهلك

بث جهاز حماية المستهلك، مساء الاثنين، رسائل على الهواتف المحمولة الذكية يتضمن أن مصاريف تركيب و تفعيل ضمان أجهزة السلع المعمرة مجانًا.

وطالب الجهاز المستهلكين، من خلال رسالة حصلت “الدستور” على نسخة منها، أنه حال وجود أي مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة على الخط الساخن 19588 أو إلكترونيًا أو التقدم عن طريق الواتساب 0157777999.

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه اتخذ قرارًا لصالح المستهلكين، حيث تم تخفيض مهلة حل شكاوى السلع المعمرة من 18 يوما إلى 3 أيام فقط بفارق 15 يومًا، ويأتي ذلك الاتفاق بين جهاز حماية المستهلك و مع كافة رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات السلع المعمرة، تأكيدًا على تطبيق معايير قياس جودة الخدمة المقدمة من الشركات للمستهلك المصري.

أضاف أن رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات السلع المعمرة أبدوا تعاونًا كبيرًا مع  الجهاز والتأكيد على التزامهم بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين.

أضاف جهاز حماية المستهلك أن إجمالي شكاوى السلع المعمرة تمثل نسبة ٣٥% من حجم الشكاوى بالجهاز وأن هذا التخفيض فى زمن الاستجابة لحل شكاوى السلع المعمرة يهدف إلى التخفيف على المستهلكين وسرعة إنجاز حل شكاواهم.

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