استمرار عرض مسرحية «محطة مصر» بثقافة أسيوط

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث شهد قصر ثقافة أسيوط فعاليات العرض المسرحي «محطة مصر»، التابع للبيت الفني للمسرح «مسرح المواجهة والجوال».

العرض يتضمن مجموعة من اللوحات الفنية التي تحث على المواطنة، من خلال مجموعة مشاهد للعرائس في محطة مصر.

العرض تأليف الشاعر محمد الزناتي، وديكور دكتور سمير شاهين وعرائس دكتورة ريم هيبة، ونحت عرائس محمود الطوبجي، ألحان المايسترو حاتم عزت، ومخرج منفذ رفعت ريان، إخراج الفنان رضا حسانين.

كما قدمت المكتبة الثقافية بـ فزارة ورشة حكي للأطفال، لسرد قصص من كتاب «كليلة ودمنة»، بمقر مدرسة نزالي جنوب الابتدائية، قدّم فيها الشاعر أشرف رشاد حامد قصة الأسد والثور، حيث يتألف الكتاب من خمسة عشر بابًا رئيسيًا، تضم العديد من القصص التي أبطالها من الحيوانات.

ومن أبرز الشخصيات، «الأسد» الذي يلعب دور الملك وخادمه الثور الذي يدعى «شتربه» بالإضافة إلى اثنين من ابن آوي، وهما كليلة ودمنة، كما يتضمن أربعة أبواب أخرى والتي استمتع بها الأطفال.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلي:

في عام 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا، وزير المعارف العمومية، في ذلك الوقت رقم «6545» بإنشاء «الجامعة الشعبية» بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

في عام 1948 صدر مرسومًا ملكيًا بتأييد إنشائها وتعديل الاسم إلى «مؤسسة الثقافة الشعبية»، على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت «مؤسسة الثقافة الشعبية» إلى «وزارة الثقافة والإرشاد القومي»، وتغير اسمها إلى «جامعة الثقافة الحرة»، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.