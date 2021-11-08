مدينة صينية تفرض إجراء اختبارات كورونا على زوار أكبر مركز ترفيهي في العالم

طلبت مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين من زائري مركز القرن الجديد العالمي الترفيهي الضخم الخضوع لاختبارات (كوفيد-19)، في ثاني فحص جماعي في البلاد لفيروس كورونا خلال أيام.

وأوضحت السلطات المحلية في تشنغدو - وفقا لقناة آسيا الإخبارية اليوم الاثنين - أنها طلبت من الأشخاص الذين خضعوا لاختبار كورونا العودة إلى منازلهم وانتظار نتائجهم وعدم المغامرة بالخروج في الأماكن المفتوحة حتى يتم إخطارهم بذلك.

ولم يتضح عدد الزوار الذين كانوا في المركز الذي يضم العديد من المتاجر والمكاتب وحديقة مائية ضخمة وجامعة، وتبلغ مساحة المركز 1.7 مليون متر مربع، حيث يعتبر وهو الأكبر في العالم، ويمتد على مساحة أرضية تعادل أربع مدن في الفاتيكان.

وجاء ذلك بعد أن اكتشفت مدينة تشنجدو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، عددًا قليلاً من الإصابات المحلية بكورونا خلال الأيام الأخيرة.

وكانت السلطات الصينية قد أغلقت (شانغهاي ديزني لاند) لمدة يومين في أوائل نوفمبر الحالي وخضع أكثر من 30 ألف زائر لاختبار كورونا، بعد إكتشاف إصابة أحد زوار المنتزه الترفيهي بالفيروس.

وقد حافظت الصين على سياسة عدم التسامح المطلق تجاه (كوفيد-19)، حيث قررت أن تكلفة الحد من الحالات المحلية التي تم اكتشافها تفوق الاضطرابات التي تسببها جهود تتبع المصابين وعزلهم وعلاجهم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.