فتح الحدود الأمريكية أمام المُلقّحين ضد كورونا

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، فتح حدودها الدولية والسماح بالطيران الدولي بدخول طائرات من مختلف أنحاء العالم إلى المطارات الأمريكية في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما قوبل بترحيب في عدد من المطارات الدولية بعد 18 شهرًا من انقطاع الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض - خلال أكتوبر الماضي، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الرحلات الجوية الدولية ستعود إلى الولايات المتحدة مرة أخرى يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر.

واحتفالًا بإعادة فتح الحدود الأمريكية، قامت خطوط الطيران البريطانية وشركة "فيرجن أتلانتك" الأمريكية بمزامنة إقلاع طائرتين تابعتين لهما على مُدرجين متوازيين في مطار هيثرو في لندن متجهتين إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، وهي واقعة غير مسبوقة في تاريخ الطيران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب قرار البيت الأبيض، سيتم السماح لكل المسافرين المُلقحين بالكامل بدخول الولايات المتحدة برًا أو جوًا، طالما يحملون إثباتًا بتطعيمهم ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وفي حالة عدم التطعيم فإنه ينبغي على الراغب في دخول الولايات المتحدة إبراز نتيجة تحليل سلبية لاختبار كورونا تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام قبل السفر.

وأضافت الصحيفة أن اللقاحات التي سيتم الاعتراف بها في المطارات الأمريكية هي اللقاحات المُعترف بها من جانب الحكومة الأمريكية وهي مودرنا وفايزر وجونسون أند جونسون، بالإضافة إلى اللقاحات الحاصلة على تصديق منظمة الصحة العالمية بما فيها أسترازينيكا وكوفاكسين وكوفيشيلد وسينوفارم وسينوفاك.