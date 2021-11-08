الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح الحدود الأمريكية أمام المُلقّحين ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، فتح حدودها الدولية والسماح بالطيران الدولي بدخول طائرات من مختلف أنحاء العالم إلى المطارات الأمريكية في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما قوبل بترحيب في عدد من المطارات الدولية بعد 18 شهرًا من انقطاع الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض - خلال أكتوبر الماضي، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الرحلات الجوية الدولية ستعود إلى الولايات المتحدة مرة أخرى يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر.
واحتفالًا بإعادة فتح الحدود الأمريكية، قامت خطوط الطيران البريطانية وشركة "فيرجن أتلانتك" الأمريكية بمزامنة إقلاع طائرتين تابعتين لهما على مُدرجين متوازيين في مطار هيثرو في لندن متجهتين إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، وهي واقعة غير مسبوقة في تاريخ الطيران.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب قرار البيت الأبيض، سيتم السماح لكل المسافرين المُلقحين بالكامل بدخول الولايات المتحدة برًا أو جوًا، طالما يحملون إثباتًا بتطعيمهم ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وفي حالة عدم التطعيم فإنه ينبغي على الراغب في دخول الولايات المتحدة إبراز نتيجة تحليل سلبية لاختبار كورونا تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام قبل السفر.
وأضافت الصحيفة أن اللقاحات التي سيتم الاعتراف بها في المطارات الأمريكية هي اللقاحات المُعترف بها من جانب الحكومة الأمريكية وهي مودرنا وفايزر وجونسون أند جونسون، بالإضافة إلى اللقاحات الحاصلة على تصديق منظمة الصحة العالمية بما فيها أسترازينيكا وكوفاكسين وكوفيشيلد وسينوفارم وسينوفاك.

واشنطن كورونا الحدود الأمريكية الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

كلاكيت أول مرة.. التاريخ الخفى لـ«عباقرة الإخراج» فى مصر

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

«30 يوم مدارس».. كيف نجحت الدولة المصرية فى الاختبار؟

الرئيس السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من الفشل الكلوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية