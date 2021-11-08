الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اتصالات: مصر لديها إرادة قوية لتكون في طليعة الدول الرقمية

عثمان سلطان
عثمان سلطان

قال خبير الاتصالات عثمان سلطان خلال جلسة "عرض مستقبلي لعملية التحول الرقمي" بمعرض كايرو آي سي تي ٢٠٢١ إن مصر لديها إرادة قوية لتكون في طليعة الدول الرقمية خاصة أن الـ"إيكو سيستم" يدعم بيئة جادة لنمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال والاستفادة من أفكارهم الواعدة وابتكاراتهم، وأن ذلك يأتي في الوقت الذي زاد قلق البعض من إحلال الآلات محل الإنسان في تنفيذ الأعمال وتنبوء العلماء بتناقص فرص عمل البشر واختفاء بعض الوظائف.

تابع أن التحوّل السريع في التفاعل عبر الوسائط  فخلال 60 ثانية على الإنترنت وصل استخدام منصة المحتوى نتفيلكس من 266 ألف ساعة خلال 2018 إلى 764 ألف ساعة خلال 2021، مستعرضا تطور التقنيات المختلفة إلى تكنولوجيا "البلوك تشين" وإنترنت الأشياء بما يجعل الحياة متصلة من حولنا من خلال تكنولوجيا الاتصال ثم الرقمنة وأخيرا عمليات الاستشعار الذكي.

قال خبير الاتصالات إن صناعة الـ"بيج داتا" تكون بالحصول على معلومات من عدد متنوع ومفتوح من المصادر وليس بكثرة المعلومات، مؤكدًا ضرورة تجميع الأجهزة الاستشعارية والاستفادة من تقنياتها في مراكز البيانات وتحليلها، مستعرضًا التطبيقات الخاصة بالحكومات مثل إدارة الطرق والمرور، والتحكم بالمرافق مثل المياه والكهرباء والبيئة وغيرها والتي تعمل وفق تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

ونصح عثمان بضرورة تحوّل القناعات المشتركة إلى تساؤلات مشتركة مستشهدًا بتأثير الإعلام الرقمي قائلا إن امتلاك عدد المتابعين يجعل من النشطاء مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كما أن التعبير عن الكلام تحول إلى استخدام الرموز التعبيرية الإيموجي بتطبيقات التواصل الاجتماعي، مشددًا أن ثقافة الإجابة الصحيحة يجب أن تتحوّل إلى السؤال السليم لأن العالم أصبح أكثر تعقيدًا من ذي قبل.

وأعرب عن سعادته بمشوار معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2021، بالتزامن مع احتفاله باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا على فعالياته، وقال أنه شهد نحو 23 دورة للمعرض خلال فترة عمله بشركات الاتصالات حيث ساهم في صنع قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يعد قاطرة لتقدم المجتمعات.

واستعرض عثمان، رحلة مبسطة للعالم الرقمي، الذي نعيشه الآن في الوقت الحاضر وتأثير التقنيات الحديثة على حياة البشر خاصة إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأمن المعلومات وغيرها من التكنولوجيا التي تشكل واقع الحياة العصرية، مستشهدا بتطور التكنولوجيا على مدار السنوات منذ 2005 حتى 2013 مثل استقبال قرار إعلان بابا الفاتيكان، والذي شهد انتشار الكاميرات حتى أصبح المواطنون هم وسائل الإعلام عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. 

التحول الرقمي مصر الاقتصاد الشباب السيسي

مواد متعلقة

«الاتصالات» تطلق منحة لبناء قدرات 1000 شاب فى تكنولوجيات التحول الرقمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

كلاكيت أول مرة.. التاريخ الخفى لـ«عباقرة الإخراج» فى مصر

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

«30 يوم مدارس».. كيف نجحت الدولة المصرية فى الاختبار؟

الرئيس السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من الفشل الكلوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية