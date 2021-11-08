الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرامة 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبة المخالفات التموينية

منتجات فاسدة
منتجات فاسدة

حددت وزارة التموين مجموعة من العقوبات على المخالفات التموينية التي تتمثل في فساد وانتهاء صلاحية  المواد الغذائية التي يتم حفظها في الثلاجات أو المخازن قبل التداول بالأسواق أو المحال التجارية أو غيرها حيث شملت 6 عقوبات أبرزها: 

أولاً: رقابة تفتيشية تشنها وزارة التموين أو مديريات التموين أو الإدارات التموينية المختلفة التي يتم التنسيق ما بين مفتشي المواد الغذائية ووزارة الصحة والطب البيطري بوزارة الزراعة ومباحث التموين بوزارة الداخلية و وجهاز حماية المستهلك تقوم باتخاذ قرار التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الغذائية التي تشمل اللحوم المجمدة أو الدّواجن المجمدة أو اللانشون والأجبان والسمن النباتي وغيرها من السلع التي يثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو منتهية الصلاحية.

تحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة العامة

ثانيًا: تحرير محاضر على الكميات التى تم ضبطها من المواد الغذائية الفاسدة ورفعها للنيابة وتصل العقوبة  إلى غرامة 10 آلاف جنيه والحبس عام كاملاً.

ثالثًا: الحصول على إذن أو تصريح من النيابة في قرار الإعدام لهذه المضبوطات قبل تداولها بالأسواق المحلية للمستهلكين الحفاظ على صحتهم من تعرضه للخطر.

رابعًا: يتم نشر قرار الإعدام لظاهرة الغش التجاري والمنتهية الصلاحية في صحيفتين واسعتي الانتشار.

خامسًا: يتم اتخاذ إجراء غلق المكان أو الثلاجات أو المخازن التابعة للشركات التي ثبت فيها مخالفات فساد المنتجات وانتهاء الصلاحية الإنتاجية من خلال إجراء الحِرز والتحفظ على الأدوات والماكينات الموجودة في المكان.

سادسا  يتحمل المخالف لهذه المضبوطات للمواد الغذائيه الفاسده التي تم ضبطها من خلال الحملات الرقابية المكثفة من تكاليف ومصاريف الإعدام على كل طن قد تصل ما بين 400 جنيه او 500 جنيه للطن تقريبا.

وزارة التموين مباحث التموين حماية المستهلك وزارة الزراعة تنسيق منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي المخالفات التموينية الغش التجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

جهود مكثفة لضبط سائق تحرش بفتاة فى التجمع الخامس

ضبط 4 موظفين بمعمل تحاليل شهير يزورون نتائج تحاليل كورونا للمسافرين

«طولها 3 أمتار».. تفاصيل العثور على «عروس بحر» نافقة في مياه سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية