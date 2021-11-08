غرامة 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبة المخالفات التموينية

حددت وزارة التموين مجموعة من العقوبات على المخالفات التموينية التي تتمثل في فساد وانتهاء صلاحية المواد الغذائية التي يتم حفظها في الثلاجات أو المخازن قبل التداول بالأسواق أو المحال التجارية أو غيرها حيث شملت 6 عقوبات أبرزها:

أولاً: رقابة تفتيشية تشنها وزارة التموين أو مديريات التموين أو الإدارات التموينية المختلفة التي يتم التنسيق ما بين مفتشي المواد الغذائية ووزارة الصحة والطب البيطري بوزارة الزراعة ومباحث التموين بوزارة الداخلية و وجهاز حماية المستهلك تقوم باتخاذ قرار التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الغذائية التي تشمل اللحوم المجمدة أو الدّواجن المجمدة أو اللانشون والأجبان والسمن النباتي وغيرها من السلع التي يثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو منتهية الصلاحية.

تحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة العامة

ثانيًا: تحرير محاضر على الكميات التى تم ضبطها من المواد الغذائية الفاسدة ورفعها للنيابة وتصل العقوبة إلى غرامة 10 آلاف جنيه والحبس عام كاملاً.

ثالثًا: الحصول على إذن أو تصريح من النيابة في قرار الإعدام لهذه المضبوطات قبل تداولها بالأسواق المحلية للمستهلكين الحفاظ على صحتهم من تعرضه للخطر.

رابعًا: يتم نشر قرار الإعدام لظاهرة الغش التجاري والمنتهية الصلاحية في صحيفتين واسعتي الانتشار.

خامسًا: يتم اتخاذ إجراء غلق المكان أو الثلاجات أو المخازن التابعة للشركات التي ثبت فيها مخالفات فساد المنتجات وانتهاء الصلاحية الإنتاجية من خلال إجراء الحِرز والتحفظ على الأدوات والماكينات الموجودة في المكان.

سادسا يتحمل المخالف لهذه المضبوطات للمواد الغذائيه الفاسده التي تم ضبطها من خلال الحملات الرقابية المكثفة من تكاليف ومصاريف الإعدام على كل طن قد تصل ما بين 400 جنيه او 500 جنيه للطن تقريبا.