«منتجي الدواجن» يكشف متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك في مصر

قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن استهلاك المصريين كـ متوسط للفرد الواحد 25 كجم للدواجن المحلية، مقارنة باستهلاك الدواجن عالميًا يتراوح ما بين 50 - 60 كجم، خاصة في دول الخليج والسعودية وأمريكا.

أضاف العناني، لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن في المزارع تراجعت بشكل تدريجي ووصلت لأدنى مستوياتها لتصل إلى 24 جنيهًا للكيلو، مقارنة بما يتم طرحه في الاسواق المحليه و محلات التجزئة والسعر العادل لها يطرح ما بين 27-28 جنيهًا يتم وضع هامش ربح ما بين 3 جنيهات إلى 4 جنيهات وأي زيادة عن هذه الأسعار هى زيادة غير مبررة.

وأضاف رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن صناعة الدواجن هى من الصناعات الوطنية الضرورية للاقتصاد المصري، خاصة التي تنتشر في المناطق الصحراوية التي هى أكبر استثمار في هذه الصناعة يصل الى 100 مليار جنيه على الأقل.