الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة في مقتل «طفلة البلينا» عقب اغتصابها

اعتصاب
اعتصاب

كشفت تحقيقات النيابة مفاجآت بشأن واقعة مقتل الطفلة ندى التي تبلغ من العمر عامين على يد طفلين في قرية بني جميل، التابعة لمركز البلينا بسوهاج.

وقال الطفلان علي وإسلام البالغان من العمر 8 و12 عامًا عقب فشلهما في اغتصاب الطفلة:"كنا عايزين نقلد الأفلام والمشاهد الجنسية اللي بنشوفها على النت.. خطفنا ندى بس معرفناش نغتصبها قررنا نخلص منها عشان محدش يعرف اللي حصل فرميناها في الترعة".

والخميس الماضي، خرجت الطفلة الصغيرة للهو أمام منزلها كعادتها، مرت 10 دقائق قبل أن يخرج والدها للاطمئنان عليها إلا أنه فوجئ باختفائها، فبحث عنها حول المنزل ولم يجدها.

وأسرع الأب بإبلاغ زوجته باختفاء طفلتهما وخرجا سويًا بمساعدة بعض الأهل والجيران للبحث عنها في أنحاء القرية، ومرت عدة ساعات من البحث دون جدوى، لكنهم وجدوها جثة هامدة.

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