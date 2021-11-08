الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يضع اللمسات النهائية لموقع المتحف المصري بالتحرير

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والاثار

عقد د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير في إطار تحديثه النهائي، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ومساعدي الوزير لكل من التحول الرقمي والشئون الفنية والترويج، ومدير عام المتحف المصري بالتحرير، ومدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة المنفذة للموقع الإلكتروني.

وقام الوزير، خلال الاجتماع، بمراجعة ما تم من أعمال في الموقع خلال الفترة الماضية والتأكد من قيام ممثلي الشركة المنفذة من تنفيذ كافة التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

كما وجه الوزير بإجراء بعض التعديلات الإضافية على ما يحتويه موقع المتحف من صور وملفات وتقسيمات بداخله بحيث تتوافق بشكل أكبر مع تنفيذ الدور المخطط له في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتَعظيم الفائدة لمتصفحيّه.

أوضح د. خالد شريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي، أن الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل، حيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به والأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزّائرين من المصريين والسائحين.

وأضاف أن الموقع سيتيح إمكانية الحجز الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لتذاكر دخول المتحف ليصبح بذلك المتحف الثاني الذي تتاح فيه هذه الخاصية في إطار تنفيذ المشروع المتكامل للحجز عبر الإنترنت لكافة المواقع والمتاحف الأثرية الأكثر زيارة. 

سياحة اثار المتحف المصري المجلس الأعلى للآثار التحول الرقمي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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