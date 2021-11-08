محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد «حسين العسوس» بجرجا

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند " حسين محمد ابراهيم العسوس" من أبناء سوهاج، والذي استشهد بسيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية المشاودة الغربية بمركز جرجا .

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والنائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.

وقدم محافظ سوهاج خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز .

فيما نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى الشهيد مجند "حسين محمد إبراهيم العسوس " ابن قرية المشاودة الغربية بمركز جرجا، والذي استشهد أمس في سيناء.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد "الفقي" أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده في مواجهة الإرهاب الأسود، قائلا "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا".