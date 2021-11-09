الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصور الأولى من فيلم «مربع برمودة»

كواليس فيلم مربع
كواليس فيلم مربع

انتهى فريق عمل فيلم "مربع برمودة" من تصوير مشاهد الفيلم، بعد أن تم تصوير هذه المشاهد في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

فيلم مربع برمودة

من جانبه اقترب المخرج طارق رفعت من الانتهاء من عمليات المونتاج تمهيداً للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المختلفة استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة. 

وأكد "رفعت" في تصريحات صحفية، أن أحداث الفيلم تدور في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الأحداث الكوميدية. 

 

مربع برمودة


كما كشف المنتج عاطف كامل عن الصور الأولى من العمل، مشيراً إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" و ليس "مربع برمودا" ، مؤكداً أن المقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف.


وكان فريق الفيلم قد أقام مؤخرًا مجموعة من اللقاءات التليفزيونية والصحفية بحضور عدد كبير من المراسلين والصحفيين، وذلك أثناء تصوير بعض مشاهد الفيلم داخل فيلا بمنطقة شبرامنت. 

أبطال فيلم مربع برمودة 


يشار إلى أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج "ذا جيت ميديا جروب" لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.

مربع برمودة فيلم كواليس سينما أفلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة

كورونا بالدول العربية: العراق الأكثر إصابات.. والبحرين دون وفيات

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

ارتفاع النفط مع نمو الاقتصاد العالمى

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية