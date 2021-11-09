الصور الأولى من فيلم «مربع برمودة»

انتهى فريق عمل فيلم "مربع برمودة" من تصوير مشاهد الفيلم، بعد أن تم تصوير هذه المشاهد في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

فيلم مربع برمودة

من جانبه اقترب المخرج طارق رفعت من الانتهاء من عمليات المونتاج تمهيداً للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المختلفة استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وأكد "رفعت" في تصريحات صحفية، أن أحداث الفيلم تدور في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الأحداث الكوميدية.

مربع برمودة



كما كشف المنتج عاطف كامل عن الصور الأولى من العمل، مشيراً إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" و ليس "مربع برمودا" ، مؤكداً أن المقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف.



وكان فريق الفيلم قد أقام مؤخرًا مجموعة من اللقاءات التليفزيونية والصحفية بحضور عدد كبير من المراسلين والصحفيين، وذلك أثناء تصوير بعض مشاهد الفيلم داخل فيلا بمنطقة شبرامنت.

أبطال فيلم مربع برمودة



يشار إلى أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج "ذا جيت ميديا جروب" لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.