الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بأسوان

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

تشهد مدينة أسوان، تنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، بالإضافة إلى إقامة مصانع متخصصة في صناعات ومنتجات التمور المختلفة، بهدف تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2 مليون نخلة.

جاء ذلك أثناء استقبال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوفد من دولة الإمارات، برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، لبحث الترتيبات النهائية لتنظيم المهرجان في نهاية ديسمبر القادم.


ومن جانبه، لفت محافظ أسوان إلى ترحيبه بتنظيم هذا المهرجان الدولي الكبير في دورته الخامسة من أجل فتح الباب للاستثمار الإقليمي والمحلي بمجال صناعات التمور، في ظل توافر المنتج، بجانب المقومات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن الدعم الفني في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 5 مليون نخلة بمناطق عديدة، منها توشكى.

العلاقات بين مصر والإمارات

وأشار، إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات والدعم اللامحدود من جانب المحافظة لإنجاح هذا المهرجان، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة ما سيعمل على جذب فرص الإستثمار في قطاع التصنيع الزراعى لمنتجات زراعية أسوانية أورجانيك مثل النباتات العطرية والمانجو والكركدية.


ومن جانبه، أوضح «زايد» أن تنظيم مهرجان التمور يعتبر هو الجسر المشترك لدعم صناعة التمور والعمل على الإستغلال الجيد لحوالي 240 مليون نخلة في الوطن العربي، من خلال إقامة مصانع أو محطات تبريد، علاوة على التسويق للمنتجات، والعمل على مكافحة سوس النخيل، للحفاظ على هذه الثروة الزراعية الحيوية.

مؤتمر الأمم المتحدة


وأكد أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومقرها أبوظبي، نجحت في وضع زراعة النخيل على أجندة مؤتمر الأمم المتحدة 26 بشأن تغير المناخ بجلاسجو ببريطانيا، في نوفمبر الجاري، حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع الإبتكار الزراعي ودراسات أبحاث النخيل حيث يتم سنوياً منح 2.4 مليون دولار للباحثين والعلماء، كما أنه تم حتى الآن تنظيم 50 محاضرة دولية يحاضر فيها ما بين 70 إلى 100 عالم من جميع أنحاء العالم.

أسوان التسويق تصنيع مهرجان محافظ أسوان الرئيس عبد الفتاح السيس الصناعات الغذائية المهرجان اللواء أشرف عطية

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