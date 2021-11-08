سامح شكرى: الشعب المصرى هو من يقرر نظامه الاقتصادى والسياسى

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر على الأمن والاستقرار لكنها علاقات علمية وثقافية وندعمها من أجل توثيق هذه العلاقة لمصلحة البلدين بما فيها التجارة والبحث العلمي.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن: «في مصر يجب علينا كمجتمع أن يطور نفسه ويكون لنا اهتمامًا للحقوق السياسية، وهناك دروس علينا أن نعيها وأن يكون هناك احترام متبادل وأن نعترف أن الشعب المصري هو من يقرر نظامه الاقتصادي والسياسي».

وتابع: «يجب علينا أن نعمل على الحفاظ على وحدة الاراضي خاصة في ظل تطوير البلد وتوحيد الجهود الدبلوماسية لعودة الاستقرار في المنطقة».

وأكد أن عقد علاقة استراتيجة مع الولايات المتحدة مبنية على التفاهم وأعتقد أنه في الشهور المقبلة يجب علينا أن نركز على الحوار الاستراتيجي وأن يكون فرصة لتحسين العلاقة بين البلدين وما نقوم به من أجل المصلحة المشتركة.