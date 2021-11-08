الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

عالم

رئيس برلمان الجزائر يؤكد عمق العلاقات مع ليبيا

موسى الكوني وابراهيم
موسى الكوني وابراهيم غالي

أكد رئيس البرلمان الجزائري أبوغالي إبراهيم، اليوم، عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا والجزائر.

جاء ذلك خلال إقامة رئيس البرلماني الجزائري أبوغالي إبراهيم، ، مأدبة غداء على شرف النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني والوفد المرافق له، عقب وصولهم للجزائر اليوم، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

من جهته، أشاد الكوني، بكرم الضيافة وحسن الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له من رئيس البرلمان التي تجسد ما يتميز بها الشعب الجزائري المضياف.

 ووصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، ظهر اليوم، إلى الجزائر رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، "محمد الحداد" وعدد من الضباط، في زيارة تستمر يومين، يبحث خلالها العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة النائب موسى الكوني تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في إطار التشاور المستمر بين قيادات البلدين، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وكان في استقبال الكوني والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين، رئيس البرلمان الجزائري، أبو غالي إبراهيم، وعدد من أعضاء السفارة الليبية لدى الجزائر.

ومن المنتظر أن يلتقي الكوني، خلال هذه الزيارة الرئيس تبون، للتباحث حول نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار الشهر الماضي، التي شملت كلا من السودان، وتشاد، والنيجر، للتأكيد على دور الجزائر الفاعل في نجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على ضمان استقرار دول المنطقة.

السايح يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

وأكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأحد، أنهم ملتزمون بضرورة استقالة أي مترشح من منصبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المقرر إجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن مجلس النواب أكد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية لم تتوقف منذ 2011 بسبب المرحلة الانتقالية المستمرة، وذلك حسب تصريحات له مع قناة "الحدث".

وأضاف: «لا أعتقد أن بقاء المرتزقة سيؤثر في سير العملية الانتخابية والسلطات ستواجه أي عمليات مسلحة قد تقوم بها الميليشيات أو المرتزقة لكن خروج المرتزقة من شأنه تهيئة ظروف انتخابية أفضل»، موضحا أن المفوضية لا تواجه أي ضغوط سياسية لأنها هيئة مستقلة.

رئيس البرلمان الجزائري أبوغالي ابراهيم ليبيا الجزائر موسى الكوني

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