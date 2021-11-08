«فدا» تدين تصريحات بينيت ورفضه إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” صالح رأفت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ورفضه إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة.

وقال رأفت في تصريحات صحفية، اليوم، إن هذه الحكومة ماضية بتنفيذ خطة ترامب نتنياهو، ومصرة على مواصلة سياساتها القائمة على رفض إعادة فتح القنصلية بالقدس، وإبقاء السفارة فيها وغيرها من الإجراءات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وطالب رأفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تنفيذ وعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية بتصحيح الأخطاء السياسية، بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، والسماح بإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واتخاذ إجراءات ضاغطة على إسرائيل لوقف الاستيطان ووقف التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطينى، وفي مقدمة ذلك سكان القدس الشرقية.

كما طالب الإدارة الأمريكية أن توقف مساعداتها المالية والأمنية والعسكرية لإسرائيل التي مازالت تقدمها، وممارسة ضغوط حقيقية وجدية واتخاذ إجراءات تلزم إسرائيل بالسماح بفتح القنصلية في القدس الشرقية.

وأكد رأفت رفض القيادة الفلسطينية السماح بفتح القنصلية في رام الله كما ورد في تصريحات بينت.

ودعا رأفت المنظمات الأهلية الأمريكية والجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي والجالية الفلسطينية والعربية الى ممارسة المزيد من الضغوط على إدارة بايدن حتى تلزم إسرائيل بوقف ممارساتها وإجراءاتها في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك وقف قراراتها ببناء مستعمرات استيطانية جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة أو بناء بؤر استيطانية سواء في القدس الشرقية المحتلة او في الضفة الغربية المحتلة.

كما رأفت طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات جدية بفرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة لعدم التزمها بقراراتها.