المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة قتل جارهم فى كفرصقر

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، الإثنين، 4 أشخاص الأول والثاني حضوريًا، والثالث والرابعة غيابيًا بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل جارهم في قرية أبوالشقوق التابعة لمركز كفرصقر.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة إحالة كل من محمود أ، 24 سنة، سائق نقل ثقيل، ووالده أحمد ال، 55 سنة، بالمعاش مقيمين بقرية أبوالشقوق التابعة لدائرة مركز شرطة كفرصقر، وعبد م وسعدية ر إلى المحكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بقتل المجنى عليه محمد ع م، جارهما بذات القرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك سلاحا أبيض (سنجة) وشوما، إثر خلافات بينهم وبين المجنى عليه.

وتبين أن المتهمين الأول والثاني انهالا على المجنى عليه ضربًا واستدرجاه إلى داخل مسكنهما أمام أعين ووجود المتهمين الثالث والرابع للشد من أزرهما بمسرح الجريمة.

تم ضبط المتهمين الأول والثاني، وبحوزة الأول سلاح أبيض سنجة وشومة، والثاني بحوزته شومة، فيما لاذ المتهمان الثالث والرابعة بالهرب، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.