الجيش الثانى يُكرم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، حفلًا لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء بمحافظتى شمال سيناء والإسماعيلية، والذى يأتى فى إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن.

وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامه عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين تقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن دماء الشهداء الذكية هى التى مهدت الطريق للنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات.

من جانبه، أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة تقديم كافة سبل الرعاية لتوفير حياه كريمة لأسر الشهداء والمصابين عرفانًا بما قدمه أبناؤهم من تضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة.



كما أكد محافظ الإسماعيلية، أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحا الأمن والاستقرار، وسيظلان درع الوطن وسيفه ضد قوى التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن التاريخ الوطنى سيتوقف إجلالًا وتقديرًا لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات وبطولات، والتى بدونها لما استمرت مسيرة البناء والتنمية فى ربوع الوطن.



وفى نهاية الاحتفال عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم الدائم والمستمر على التواصل مع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبدًا أبناءها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن ودفاعًًا عن استقراره وسلامة أراضيه.



حضر الاحتفال مدير أمن الإسماعلية وعدد من ضباط الجيش الثانى الميدانى.