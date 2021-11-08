تحذيرات من استخدام «الكاتيل» داخل حجرات المعلمين فى مدارس نجع حمادى

أجري راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، زيارة تفقدية لمدرسة الدرب الابتدائية، شهد خلالها السلام الوطني، في إطار توجيهات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، بضرورة تكثيف الجولات المدرسية، للوقوف على أوضاع العملية التعليمية على أرض الواقع.

وأشاد مدير عام الإدارة، بتواجد مسئول أمن المدرسة بموقعه، وحسن انتظام الطابور المدرسي، وتابع صعود التلاميذ إلي الفصول، حيث يبدأ اليوم الدراسي بالمدرسة.



وتفقد الطيب، الحجرات الدراسية خلال الحصة الأولى، وناقش التلاميذ في بعض المعلومات الدراسية والعامة، كما تابع سجلات المدرسة، وتحضير المعلمين، والغياب، كما تابع نظافة الفناء المدرسي ودورات المياه.

وطالب مدير عام الإدارة، بتهذيب وتقليم بعض أشجار المدرسة، وتغيير اللوحات المتهالكة المتواجدة علي جدران المدرسة واستبدالها بلوحات دراسية وأنشطة حديثة ، وحذر من استخدام الأجهزة الكهربائية سخانات المياه "الكاتيل" داخل حجرات المعلمين حرصًا علي السلامة العامة.

وكان قد استقبل الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبه وفد ممثل لأهالي قرية البطحة بمركز نجع حمادي كانوا قد عرضوا مشكلة الكثافة الطلابية بالمدرسة التجارية الملحتق بها أبناؤهم.

ومن جانبه أكد مدير تعليم قنا خلال اللقاء الذي تم بحضور المهندس مسلم أبوالحسن، مدير عام التعليم الفني، أنه سيتم تشكيل لجنة من التعليم التجاري تعمل على حصر عدد طلاب قرى البطحة وأبوعموري والمناصرة المقيدين بمدرسة نجع حمادي التجارية وفي حال زيادة العدد عن 300 طالب بحسب ما يحدده القانون يتم اختيار إحدى المدارس الابتدائية الموجودة لفتح فصول جديدة للتعليم التجاري بها بعد إقرار أولياء الأمور بموافقتهم على التحويل.

وأضاف خالد أن مديرية التربية والتعليم تتحمل مسئولية الطلاب ويبذل المسئولون بها قصارى جهدهم لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والطلاب في إطار الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لإنشاء المدارس متى توافرت لها الكثافة الطلابية المناسبة والمساحة المطلوبة للإنشاءات الجديدة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تفعيل لجان حماية الطفل بالمدارس وعقد لقاءات مع مجالس الأمناء وأولياء الامور لتذليل العقبات، وتجديد مبادرة (أنا قائد) للاستفادة من كفاءات الطلاب في إدارة حصص التربية الرياضية تحت إشراف هيئة التدريس بالمدرسة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه مدير تعليم قنا بمكتبه في حضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، ومديري إدارات التعليم العام الابتدائي والإعدادية والثانوي والفني الصناعي والزراعي والتجاري بالمديرية للتأكيد على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية الصادرة عن الوزارة ومن بينها الكتاب الدوري ٣٢ الخاص بتحديد مواعيد دخول أولياء الأمور إلى المدارس وإعلانه لإنهاء ما يتعلق بذويهم، وكذلك توحيد وتعميم مواعيد عمل مدارس الفترة الواحدة والفترتين على مستوى المديرية.