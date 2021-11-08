تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان؛ للمساهمة فى مواجهة الفيضانات التى شهدتها مؤخراً دولة جنوب السودان.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار مواصلة الدعم المصرى لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات.



تأتي هذه المساعدات تأكيداً على دور مصر المحوري في محيطها القاري، ولمساندة الدول الإفريقية الشقيقة على تجاوز كافة الأزمات التى تواجه شعوب القارة.