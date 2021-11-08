الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الداخلية الفرنسية: إصابة مهاجم الشرطى فى «كان» بجروح خطيرة

الداخلية الفرنسية
الداخلية الفرنسية

قال وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، إن الشخص الذي هاجم شرطيًا، صباح اليوم الإثنين، أمام مركز شرطة مدينة "كان" في جنوب شرق البلاد، والذي نجا بفضل ارتدائه سترته الواقية، بين الحياة والموت.

وأضح "دارمانان"- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين- أن المشتبه به أصيب بجروح خطيرة على يد أحد ضباط الشرطة الذي استخدم سلاح خدمته، لافتًا إلى أن المشتبه به في الاعتداء يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من العمر 30 عامًا، ويحمل تصريح إقامة في إيطاليا.

وأضافت القناة أن الشرطة القضائية في "نيس" هي المسئولة عن التحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، ذكر مصدر شرطي- لم يفصح عن هويته- أن المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للشرطة وطعن شرطيًا بسكين، وحاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثان، لكن شرطيًا ثالثًا كان في السيارة أيضًا أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

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