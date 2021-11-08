المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الضرائب السابق بتهمة الرشوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة مبالغ الرشوة وغرامة مالية 674 ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وإعفاء الراشين من العقوبة لاعترافهم بالجريمة.

المتهمون في القضية هم "ع . ح .ع"، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، "ع. ا.ح"، محال على المعاش، و"م. ا. م"، محاسب قانوني، "ه. ت. ر"، مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار ضريبي بمجموعة للفنادق، "ر. ح .ع"، محاسب قانوني "ي .ص.ص"، محاسب قانوني، لأنهم خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2019. حتي الثالث من شهر يناير عام 2020 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، محافظة القاهرة.

المتهم الأول:

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قبل وأخذ لنفسه عطية من المتهم الثاني مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين في المركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية لتخفيض تقدير ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون البحري لرسائل شركة ماكيرل للصناعات الدوائية الاستيرادية من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف جنيه إلى مائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية من المتهم الثالث مائتي ألف جنيه وساعة ماركة رولكس وهاتفا محمولا ماركة آيفون 11 ونفقات وانتقالات وإقامة بفندق ريكسوس بإمارة دبي قيمتها جميعا مائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالح ذوي الشأن من عملائها بالمصلحة التي يرأسها، والتي منها استرداد بنك مصر مبلغ اثنين وأربعين مليون جنيه فرق الضريبة المتحصلة عن عوائد البنك بإمارة دبي على أذون وسندات الخزانة تطبيقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإصداره قرارا بتكليف بشرى جيد عبيدالله قديس باخوم برئاسة مأمورية ضرائب واستثمار جنوب الوادي، وكذا لاستعمال نفوذه لدى المختصين بمصلحة الضرائب المصرية لتخفيض تقدير ضريبة القيمة المضافة المستحقة على شركة إنترناشيونال بيزنس سيرفيس IBS بشأن ما تؤديه من خدمات توريد العمالة علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم قبل وأخذ لنفسه عطية من المتهم الرابع بدلتين رسميتين ومأكولات بحرية ونفقات إقامة نجله بفندق سيفا شرم بمدينة شرم الشيخ المقدرة إجمالا ستة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات نقل وترقية عدد من موظفي مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية بأن طلب بواسطة المتهم الثاني من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه بواسطة المتهم الثاني خمسين ألفا مقابل استعمال نفوذه لدي المختصين بالمركز الضريبي لكبار الممولين لسرعة إنهاء إجراءات فحص ملفي ضريبة كسب العمل والأرباح التجارية لمجموعة مدارس نفرتاري على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية بواسطة المتهم الثاني من المتهم السادس مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبقاء الملف الضريبي لشركة أوتو سمير ريان بمأمورية ضرائب مدينة نصر دون نقله للمركز الضريبي لكبار الممولين وكذا استعمال نفوذه لدي المختصين بالمركز سالف البيان لسرعة إنهاء رجراءات فحص ملف ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لشركة الأمراء لصناعة السيراميك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مصلحة الضرائب المصرية حصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن حصل على مبلغ ستمائة وأربعة وسبعين ألف وخمسة وستين جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة محل الاتهامات المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات.