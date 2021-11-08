مسئول كورى جنوبى يدعو إلى توسيع التعاون بين بلاده ودول الشرق الأوسط

دعا النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشوي جونج- كون"، اليوم الإثنين، إلى توسيع مجالات التعاون مع دول الشرق الأوسط في مجالات جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة الصديقة للبيئة والزراعة الذكية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال مشاركة "تشوي" في الدورة الـ17 لمنتدى التعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط، الذي عُقد حضوريًا وعبر الإنترنت، بحضور مسئولين حكوميين وخبراء خاصين من الجانبين.

وأشار "تشوي" إلى أن العلاقات بين كوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط تتطور باستمرار وبطريقة موجهة نحو المستقبل، مطالبًا دول الشرق الأوسط بالاستمرار في تقديم الدعم لمساعي سول من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن منتدى التعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط انطلق لأول مرة في عام 2003، لبحث سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين كوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط.