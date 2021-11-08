محمد زايد يحصد المركز الأول في جائزة زكي عمر بدورتها الأولى

أعلنت مؤسسة «هيباتيا» للإبداع والفنون، عن حصول الشاعر محمد زايد على المركز الأول بجائزة زكي عمر وقيمتها ألف جنيه، عن قصيدته «سنه لولي»، وجاء في المركز الثاني الشاعرة تيام الشافعي عن قصيدة «طائر جريح»، والمركز الثالث هناء الوصيف عن قصيدتها «سلف ودين»، وجاءت في المركز الرابع الشاعر هناء أحمد عن قصيدتها «روح رشا الطاهر»، والمركز الخامس محمد عبد الرحمن بخيت عن قصيته «ما أدراك».

وأضافت أمانة الجائزة في تصريح لـ«الدستور»، أن جائزة الشاعر زكي عمر في دورتها الأولى جاءت برئاسة الأمين العام الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، والكاتب محمود عوضين نائبا، وجاء أعضاء الأمانة على النحو التالي:

شعبان يوسف «الأمين العام»

محمود عوضين «نائبا»

محمد الهادي «عضوا»

خيرى حسن «عضوا»

أحمد الشريف «عضوا»

بينما جاء المجلس الاستشاري للجائزة كالتالي:

زين العابدين فؤاد

نور سليمان

عبده الزراع

محمد الشربيني

عوض الشيخ

أشرف الشافعى

سنابل زكى عمر

الجدير بالذكر أن أعضاء تحكيم لجنة جائزة زكي عمر لعام 2021 هم: الشاعرة والناقدة رشا الفوال، والشاعرة عزة رياض، والشاعر شريف سيد صلاح، والشاعر أحمد شعبان.

قصيدة «سِنة لولي»

وينفرد «الدستور» بنشر القصيدة الفائزة بالمركز الأول للشاعر محمد زايد:

«سِنة لولي

عايز اعرف

سِنتي اللي رمتها للشمس في صبايا

هي فين ؟

أمي وقعت منها سنه ومحتاجها

عايز اعرف

شعرك الشمس اللي ساحر كل نجمه ف السما

ليه يا أمي سحابة بيضا مبوخاها؟

لسه مدرك ،،، وقت لما بنام في حجرك

غيه الاحلام بحالها كانت بتيجي، مش جوزين

كنت بسأل !

وقت لما توهت مني

انتي فين ؟

شايفه ابنك.. الزعل بقع جفونه

والهزايم واخده تارها

شايفه إبنك.. اللي كان في اللفه نونو

عينه ليه فضت بكارها

شايفه ابنك؟

لا مشوفتش

فاكره إيده؟

مفتكرتش

كل ما يكتب قصيده يفتكر عِله صباعه

دمه يهرب من نخاعه

عاش يمثل يبقى ظابط

والقدر بيقوله فركش

فاكره ابنك؟

_لسه برضو مفتكرتش

فاكره حضنك ؟

ياما علمني الحبايه

علمني حضنك

إن الأمان مش شرط يبقي في معاهدات للسلام

علمني حضنك

ازاي اللون بالنجوم ريش السما وفي ثانيه يتحول حمام

علمني حضنك

حدوته قبل النوم ، وبقيت بقولها للوسادة علشان تنام

ف إحضنيني

حسي بالضلع اللي نفسه يتعوج

وتمدي ايدك تعدليه

حني بربيعك ع غصن فاته كام خريف بيهد فيه فهتعدليه

وقفي شراع المراكب

وإسنديها ريح صَبا

شوفي اللي لسه في الصِبا

عايز يوقف الزمن ويشوف مفر

الليل يا أمي شوفته بِيعَضْ القمر

الشمس ليه عماله تصرخ نور

والريح بتعشق كل أرض تبور

وإنتي اللي أرضك سبحه ومصلي

والليل في حضنك ذكر ويا بخور

خايف أقول،،

كتر الكلام قد يُمتزج بالجر

خليني أقول،،

لأمي اللي استحي ربي يعجزها في طول الصبر

أعذريني،

الزمن خد مني خانه

والقصائد حرف عطف

الأمل خيط في الهزايم

مدي إيدك هاتي طرف

اعذريني وانا بوعدك

هفضل أحارب شمس لما تقول آمين

هخلق قصيده تبدل المود الحزين

هفضل أسأل،، سنتي اللي رمتها للشمس في صبايا

هي فين؟».