استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا فى مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1760 إصابة جديدة و13 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 381 ألفًا و694 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2980 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل عن 1382 إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و826 ألفًا و786 شخصًا، كما تم تسجيل 60 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 289 ألفًا و734 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7592 إصابة جديدة و39 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و975 ألفًا و591 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفًا و703 حالات، وبلغ إجمالي حالات التعافي مليونًا و857 ألفًا و463 متعافيًا.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 449 إصابة جديدة و9 وفيات؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و277 ألفًا و160 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الوفيات إلى 28 ألفًا و547 وفاة.

وفي كازاخستان، سجلت وزارة الصحة 1031 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 949 ألفًا و630 حالة، كما تم تسجيل 9 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و259 وفاة.

وفي أستراليا، سجلت وزارة الصحة 1310 إصابات جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 181 ألفًا و617 حالة، كما تم تسجيل 12 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1827 وفاة.

وفي الصين، ذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 89 إصابة جديدة من بينهما 65 إصابة محلية؛ ليبلغ الإجمالي 97 ألفًا و823 إصابة، ولم يتم تسجيل أى وفيات جديدة، ليستقر الإجمالي عند 4636 شخصًا.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 192 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7648 حالة، وتم تسجيل وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 32 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 450 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 367 ألفًا و412 حالة، كما تم تسجيل 8 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 1817 حالة، وذلك وفقًا لوكالة "مونتسام نيوز" المنغولية.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 ألفًا و451 إصابة جديدة و266 وفاة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34 مليونًا و366 ألفًا و987 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 461 ألفًا و43 شخصًا، وذلك وفقًا لصحيفة (تايمز أوف إنديا).

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 13 ألفًا و68 إصابة جديدة و473 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 72 ألفًا و84 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و88 ألفًا و501 إصابة منذ بداية الوباء، كما تعافى 8 آلاف و200 شخص؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2 مليون و520 ألفًا و956 شخصًا.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1256 إصابة جديدة و69 وفاة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 632 ألفًا و789 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 25 ألفًا و74 حالة حتى الآن.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 52 إصابة جديدة مما رفع الإجمالي إلى 181 ألفًا و882 حالة، كما تم تسجيل 3 وفيات ليبلغ الإجمالي 2689 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية.

وفي جورجيا، سجلت السلطات الصحية 2191 إصابة جديدة و74 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 755 ألفًا و46 حالة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 10 آلاف و509 حالات.

وفي أوزبكستان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 245 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 188 ألفًا و169 حالة، كما تم تسجيل حالتين وفاة جديدتين؛ ليبلغ الإجمالي إلى 1340 حالة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 2996 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و819 ألفًا و158 إصابة، كما سجلت 12 وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 31 ألفًا و53 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 810 إصابات جديدة و30 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 321 ألفًا و243 والوفيات إلى 6 آلاف و700 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلن المعهد الوطني للصحة العامة عن تسجيل 2313 حالة و11 وفاة، بينما ارتفع عدد حالات العلاج في المستشفيات إلى ما يقرب من 800 حالة، كما ارتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة إلى 184 مريضًا، وذلك وفقًا لصحيفة (ذا سلوفينيا تايمز).

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7631 إصابة جديدة و61 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات 963 ألفًا و757 حالة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفًا و531 حالة بنسبة 2.4% من الإصابات.

وأشارت إلى أن 28.7 مليون حصلوا حتى الآن على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك وفقًا لموقع (في إن إكسبريس) الإخباري الفيتنامي.

وفي سلوفاكيا، أعلنت بيانات المركز الوطني للمعلومات الصحية عن تسجيل 3015 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 521 ألفًا و650 شخصًا.

وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات بلغت 13269 حالة، كما ارتفع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 2108 أشخاص، وذلك وفقًا لصحيفة (ذا سلوفاك سبيكتيتور) السلوفاكية.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 2087 إصابة جديدة و91 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44 ألفًا و521 حالة، بينما بلغ الإجمالي 2 مليون و805 آلاف و294 إصابة، وذلك وفقًا لصحيفة (فلبين ستار) الفلبينية.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 17 ألفًا و834 إصابة جديدة و214 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 909 آلاف و998 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 31 ألفًا و398 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 1411 إصابة جديدة و17 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 428 ألفًا و541 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و135 حالة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات عن تسجيل 162 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و724 ألفًا و577 حالة، فيما ظل إجمالي الوفيات ثابت عند 18 ألفًا و322 وفاة، إذ لم تسجل اليابان أى وفيات لأول مرة منذ 15 شهرًا.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 ألفًا و513 إصابة جديدة و37 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و780 ألفًا 569 إصابة والوفيات إلى 96 ألفًا و558 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي لحالات التعافي 4 ملايين و380 ألف متعافٍ.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 68 إصابة جديدة و6 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفًا و160 حالة والوفيات إلى 2835 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 115 ألفًا و519 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 إصابة جديدة وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 212 ألفًا و713 حالة والوفيات إلى 2906 حالات، بينما بلغ إجمالي المتعافين 204 آلاف و379 حالة منذ بداية الجائحة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 788 إصابة جديدة و5 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و884 حالة والوفيات إلى 1617 حالة.

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 358 إصابة جديدة و24 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و923 ألفًا و751 حالة والوفيات إلى 89 ألفًا و319 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 4255 إصابة و241 وفاة؛ ليبلغ إجمالي المصابين مليونًا و706 آلاف و882 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 50 ألفًا و755 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7316 إصابة جديدة و3 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و111 ألفًا و534 حالة والوفيات إلى 77 ألفًا و760 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 423 إصابة جديدة و16 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232 ألفًا و247 حالة والوفيات إلى 3515 حالة.

وفي إسرائيل، سجلت وزارة الصحة 498 إصابة جديدة وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و334 ألفًا و487 حالة والوفيات إلى 8123 حالة وفاة.