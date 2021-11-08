إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة قتل شاب فى البدرشين

أحالت نيابة البدرشين، 3 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بينهما، حيث تجددت الاشتباكات مما أدى إلى سقوط القتيل.

البداية عندما، تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة البدرشين، بوجود إطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بقرية منشأة دهشور.

توصلت التحريات إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتين هي الدافع، وأن أحد المتهمين صادرة ضده أحكام قضائية.

وأكدت التحريات أن المتهمين استقلوا دراجة نارية وأمطروا المجني عليه بالرصاص فاستقرت طلقة في الرأس، ولاذوا بالفرار إلى المنطقة الجبلية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أحالت أوراق القضية الي محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.