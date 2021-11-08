في خطوات بسيطة.. أفضل وسيلة لـ إتيكيت ترتيب المنزل

تعد مهمّة تنظيف المنزل من المهام اليومية غير السهلة، إذ أن هناك قواعد متعلقة في إتيكيت تنظيف المنزل، سواء كانت ربة المنزل ستقوم بهذه المهمة بمفردها أو تستعين بشخص لمساعدتها، من أجل الحصول على منزل عصري ومنظم.

«تقبل النقص في كل شيء، ولا تفكر في أن تكون مثاليًا».. يقول فاي وولف، الذي يصف نفسه بأنه «يستعيد الكمال ومؤلف كتاب New Order: A Decluttering Handbook for Creative Folks، قد لا تحتاج إلى شراء نظام تخزين باهظ الثمن أو التخلص من نصف متعلقاتك، حيث يعتقد وولف أنه يمكن إصلاح معظم الفوضى من خلال الحاويات المعاد تدويرها ووضع العلامات المنطقية.

وفقًا لموقع «Bhg»، ابدأ باعتماد هذه القواعد المنظمة لمساعدتك في ترتيب منزلك والحفاظ عليه بهذه الطريقة، ومنها:

غيّر فكرتك حول التنظيم:

التنظيم هو ممارسة مستمر، ما يعني أنك لن تنتهِ أبدًا بشكل كامل، فلا تدع حجم المهام التي يجب أن تقوم بها في منزلك يمنعك من البدء، فالقيام بشيء حتى لو كان صغيرًا، أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.

ستحتاج أيضًا إلى منح نفسك إذنًا للسماح للأشياء بالمرور، يقول وولف: إنه «بمجرد أن تقرر التخلي عن عنصر ما، فإنك تحرر مساحة مادية في حياتك، بالإضافة إلى الفوضى الداخلية ، لأنك لن تضطر أبدًا إلى القلق بشأنه مرة أخرى».

تعامل مع مبدأ الفوضى:

يتطلب التنظيم غالبًا إحداث فوضى أولاً، لمساعدتك على فرز كل الأشياء لديك، اتبع عملية الترتيب لكل غرفة، ستحتاج إلى أكياس بقالة أو سلال غسيل، قم بتسمية كل واحدة بإحدى هذه الفئات، إما التبرع، والقمامة، وإعادة التدوير، والتقطيع، والغرف الأخرى.

ركز على الأشياء الموجودة في غير مكانها أو تلك التي تثقل كاهلك جسديًا أو عاطفيًا، وتذكر أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا.

قم بإعادة تدوير أماكن التخزين:

بمجرد قيامك بتجميع الأشياء في فئات قم بتجميعها بأوعية، فمن المحتمل أن يكون لديك ما تحتاجه ويكون بالقرب منك بالفعل.

يمكنك استخدام الصناديق الصغيرة المتنوعة لتخزين اللوازم المكتبية وتشمل الحاويات الأخرى الخالية من الرتوش التي تقوم بالخدعة أوعية ميسون، وصناديق الأحذية، وصناديق.