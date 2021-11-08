الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر الجديد لدى سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده

سفير مصر في سلطنة
سفير مصر في سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير خالد راضي، سفير مصر الجديد لدى سلطنة عمان، اليوم، أوراق اعتماده إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وفي أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وشعب سلطنة عمان الشقيقة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز روابط الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

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وأعرب عن أهمية استمرار تنسيق الجهود بين مصر وسلطنة عمان بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويخدم تطلعات شعوبها.

وأكد السفير المصري تطلعه لبذل كل الجهود اللازمة خلال فترة تواجده بالسلطنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما ومصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل السلطان هيثم بن طارق تحيات جلالته إلى الرئيس السيسي، معربًا عن تقدير السلطنة للدور المحوري الذي تقوم به مصر لخدمة دول وشعوب المنطقة.

مصر عمان سلطنة عمان هيثم بن طارق سفير مصر أوراق اعتماده

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