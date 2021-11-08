فحصت 1354 طالبًا.. مصر ترسل قافلة طبية إلى جيبوتي (صور)

قامت سفارة مصر في جيبوتي بتنسيق مهمة القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان لمعالجة ضعف الإبصار، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم في جيبوتي، وإعمالاً للمبادرة الرئاسية المصرية "تحيا مصر – أفريقيا" لقياس حدة الإبصار.

وقال السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى جيبوتي إن جهود القافلة الطبية التي استمرت لمدة أسبوع أثمرت عن توقيع الكشف الطبي على عدد 1354 من الطلاب في جيبوتي، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، مبرزًا ما حققته القافلة من نجاح وما لاقته من تقدير من جانب الحكومة الجيبوتية، والذي انعكس من خلال حرص وزير الصحة الجيبوتي على تكريم أعضاء القافلة بمشاركة السفير المصري، وتأكيده على تقدير بلاده وتثمينها التعاون مع مصر.

وأكد سفير مصر لدى جيبوتي على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، موضحا الاهتمام الذي توليه مصر لجيبوتي، مستعرضًا أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، خاصةً في مجال الرعاية الصحية، وذلك في ضوء الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الشأن.