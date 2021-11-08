الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمة بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي إلى محكمة الجنح

الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي

أحالت نيابة شمال الجيزة، اليوم الإثنتين، خادمة نادية الجندي وشريكها، إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مجوهرات ماس من فيلتها. 

وكشفت التحقيقات، أن الخادمة سرقت المصوغات، أثناء التنظيف، بمساعدة شريك آخر، وكانت المسروقات عبارة عن ساعة ذهب وخاتمين ألماظ.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد نجحت في حل لغز السرقة، حيث تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات. 

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الخادمة  وتدعى "ز" سرقت مصوغات ذهبية، بمساعدة شريك لها ويدعى "م"، ولاذا بالفرار إلى محافظة الإسكندرية.

وكانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغًا من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة، واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية وماسية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن الخادمة سرقت المجوهرات من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار.

 

نيابة شمال الجيزة خادمة نادية الجندي محكمة الجنح سرقة مجوهرات الفنانة ناديه الجندي

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وائل لطفي

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