الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

وزارة خارجية أذربيجان
وزارة خارجية أذربيجان

أعربت وزارة خارجية أذربيجان عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، مؤكدة أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية حول إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة- في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة الاحتفال بيوم الانتصار في حرب قره باغ: "يعتمد أساس استراتيجية الرؤية طويلة الأجل لأذربيجان، على ضمان السلام الثابت والتنمية والتقدم".

وأضاف البيان أن أذربيجان جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس المراعاة الشديدة لمبادئ القانون الدولي، خاصةً فيما يخص السيادة ووحدة الأراضي وثبات الحدود الدولية.

وأكدت الخارجية الآذرية في البيان "أهمية تحقيق التنفيذ الكامل لأحكام البيانات الثلاثية"، التي وقعها رؤساء كل من أذربيجان، وأرمينيا، وروسيا، في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير الماضي، وذلك لضمان السلام المقبل والأمن في المنطقة في المرحلة الجارية.

وأفاد البيان بأن أذربيجان تتوقع أن ترد أرمينيا بشكل موضوعي على الخطوات التي اتخذتها في هذا الاتجاه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تُصدر بيانًا جديدًا بشأن حظر «صناديق التبرعات» فى المساجد

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تطالب السائقين بتوخي الحذر صباحا

رئيس وزراء لبنان: نسعى لتأمين الكهرباء اعتمادًا على الغاز المصري والأردن

وزير النقل: مد الخط الأول من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بطول 19 كم

سيدة تتهم زوجها بتحريضها على إبتزاز صديقه وتطالب بكافة حقوقها الشرعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية