الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

«جانين فغالي» تشارك في لجنة تحكيم الملتقى الخامس لمؤسسة «أولادنا»

جانين فغالي
جانين فغالي

تشارك المطرية اللبنانية جانين فغالي، في لجنة تحكيم الاستعراض والغناء في الملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبدالقادر، والذي ينطلق في السادس عشر من نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأنهت المطربة جانين  فغالي، دراستها الجامعية في كلية الحقوق، وهي ابنة أخت الفنانة الراحلة صباح، وتتنوع مسيرتها الفنية ما بين أغانيها الخاصة وأغاني الفنانة صباح، وأكملت دراستها في المجال الموسيقي، واُعتمدت من الإذاعة المصرية، كما أصدرت عددًا من الأغاني التي يغلب عليها طابع الطرب. 

ومن المقرر انطلاق الدورة المقبلة من الملتقى يوم 16 نوفمبر الجاري، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي "أولادنا"، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الإفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الإفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لـ"أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة، مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي. 

ويشارك في المهرجان، ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة التي منحت كثير من التسهيلات لإقامة حفلات الافتتاح وفعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية،  ووزارة السياحة التي تساهم بتذاكر الطيران وإقامة عدد كبير من الضيوف، ووزارة التخطيط التي ساهمت في تحمل تكاليف عدد من فعاليات المهرجان، إضافة إلى وزارة الهجرة التي تقيم أيضًا عدة فعاليات في المهرجان، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزارة الثقافة وزارة الشباب ملتقى مطرب وزارة التضامن القدرات الخاصة ذوى القدرات الخاصة وزارة الهجرة سهير عبد القادر مة لقصور الثقافة أكمل رجا

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