الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ شمال سيناء: جهود كبيرة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد علمي من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة. 

وخلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء أن القيادة السياسية في الوقت الحالي تولي كل اهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن. 

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار  توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز،  ونشر أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية والعمل على تبنيها في فترة وجيزة لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.

وفي سياق متصل أفاد الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة ان البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التطبيقية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع وفقا لاحتياجات فئات المجتمع المحلي من أهمها تطهير وصيانة الآبار ورفع كفاءتها،  والنهوض بالثروة الحيوانية،  والمكافحة المتكاملة لآفات الزيتون فضلا عن أنشطة أخرى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.   

وأعرب رئيس مركز بحوث الصحراء عن تقديره وامتنانه لمحافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على جهودهم التنموية الوطنية المشرفة مؤكدا على تطلعه لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة في مجال التنمية الزراعية المستدامة. 

وفي نهاية اللقاء أثنى محافظ شمال سيناء على ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في سبيل خدمة المزارع السيناوي معربا عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

الزراعة تعاون مكثف بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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