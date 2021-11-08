وزير النقل: مد الخط الأول من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بطول 19 كم

قال الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة تهدف حالياً إلى مد الخط الأول من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بطول 19 كم تقريباً حيث سيتم تحويل خط سكك حديد 23 يوليو / شبين القناطر إلى مترو، لذا فقد تم التعاقد مع شركة كاف الأسبانية لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 185 مليون يورو (477.4 مليون جنيه مصري + 158.9 مليون يورو)، حيث ستقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع من خلال قرض ميسر من الحكومة الإسبانية بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو (فترة سماح 15 سنة، فترة سداد 40 سنة، سعر الفائدة 0.01%)، مضيفا أن الشركة الاسبانية ستتعاون مع شركة متسوبيشى اليابانية في أعمال التطوير، حيث أنها الشركة المصنعة للقطارات والتى تمتلك تكنولوجيا نظم التحكم والقيادة الخاصة بهم، مشيرا الى أن الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق مع شركة كاف الأسبانية وشركة ميتسوبيشي اليابانية ‏‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس/ عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية السيد / أوروتزى مونتالفو الرئيس التنفيذي لشركة CAF الأسبانية ومن جانب الشركة اليابانية السيد هيتاجاوا مدير عام شركة متسوبيشي كوربوريشن وبحضور السيد / كنجى أوهوتو – المدير الإقليمي للشرق الأوسط ونائب رئيس شركة ميتسوبيشي.