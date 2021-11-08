الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل في حادث تصادم بقطار بمحطة سكة حديد الغزل بالمحلة

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم بقطار بمحطة سكة حديد الغزل التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع عامل يدعى محمد يسري إثر اصطدامه بقطار بمحطة الغزل

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى مكان الحادث، وتبين أن العامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد اصطدم بقطار ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي أودى بحياته في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

مصرع عامل حادث تصادم بقطار بمحطة سكة حديد الغزل التابعة لدائرة اول المحلة

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